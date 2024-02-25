Миллионного пользователя ЕБС зарегистрировали на выставке "Россия"

Его поздравил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Регистрация миллионного пользователя Единой биометрической системы (ЕБС) состоялась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы.

"На полях выставки "Россия" состоялась регистрация миллионного пользователя государственной Единой биометрической системы. Им стала 28-летняя Анастасия, преподаватель МГИМО, посетившая вместе с друзьями в праздничные дни павильон "Умные финансы", чтобы познакомиться с механикой начисления игровых цифровых рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, достигнутое количество пользователей биометрической системы свидетельствует о высоком интересе граждан к сервисам, а также является знаком доверия к самой технологии. "Мы продолжим расширять перечень доступных услуг. В марте этого года планируем запустить сервис по открытию бизнеса онлайн. В перспективе гражданам станут доступны сервисы для посадки на поезд по биометрии, заселению в отели и гостиницы, обслуживанию в МФЦ без паспорта", - добавил Григоренко, слова которого привели в пресс-службе.

Юбилейного пользователя системы, регистрация которого прошла в отделении ВТБ в павильоне "Умные финансы" на ВДНХ, поздравил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. "После регистрации юбилейному пользователю вручили подарки от Центра биометрических технологий и банка ВТБ. По завершении церемонии для Анастасии провели экскурсию по павильону, продемонстрировали передовые финтех-решения, в том числе механизм начисления игровых цифровых рублей", - уточнили в пресс-службе.

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по его биометрическим характеристикам. С помощью биометрии и ЕБС можно получать государственные и коммерческие услуги дистанционно или очно. Цель внедрения ЕБС - сделать более доступными услуги, которые можно получить только с подтверждением личности

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.