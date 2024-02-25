В соборе Святого Петра начались работы по реставрации папской кафедры

В последний раз Балдахин Джованни Лоренцо Бернини "освежали" в 1758 году

РИМ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Реставрационные работы балдахина Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680), который установлен над могилой Святого Петра и служит папским алтарем, начались в главном католическом соборе. Пока сооружение из бронзы и дерева с позолотой высотой 29 м, создание которого началось ровно 400 лет назад (в 1624 году), обнесено металлическими строительными лесами.

В последний раз Балдахин "освежали" в 1758 году. Тогда работы продлились три месяца, а сейчас они должны закончится к ноябрю, чтобы папская кафедра могла быть готова к Юбилейному году христианства, который будет широко отмечаться в 2025 году. При этом базилика будет открыта для посещений, а на папский алтарь впервые более чем за 200 лет смогут входить посторонние - реставраторы и рабочие, которые возводят леса.

"Балдахин накрывает могилу Святого Петра, покрывает главный алтарь, и это центральное место папского собора, одно из его главных произведений. После скульптуры Микеланджело "Пьета" все взоры обращаются к балдахину", - сказал корреспонденту ТАСС глава службы коммуникаций Папской базилики Святого Петра в Ватикане падре Энцо Фортунато. По его словам, эта работа объединила разных творцов, поскольку это редкий случай, когда Бернини сотрудничал со своим главным соперником - Франческо Борромини (1599-1667). Он отметил важнейший духовный аспект, а также совершенство архитектурного воплощения.

По словам инженера Альберто Капитануччи, руководящего работами, самое важное - найти равновесие. "Вполне вероятно, что это будет не то же самое равновесие, что и во времена Бернини", - поделился он. Специалист отметил и техническую сложность реставрации. "Весь балдахин высотой почти с 10-этажный дом. Самое сложное - вычистить пыль с витых колонн, другая сложность заключается в реставрации его деревянных элементов, таких как свод", - пояснил он.

Балдахин был заказан Бернини Папой Римским Урбаном VIII вскоре после его восхождения на престол Святого Петра. Работы начались в 1624 году, и торжественное открытие состоялось 29 июня 1633, однако работы еще продолжались до 1635 года. Балдахин стал одним из лучших образцов искусства барокко. Широко распространена версия, что бронзу для балдахина взяли в древнем Пантеоне. Как говорит Капитануччи, "это красивая версия, поэтому она сохраняется в массовом сознании". Обычно только Папа Римский восходит на алтарь во время торжественных служб. Существует точная копия балдахина Бернини, но она меньшего размера и полностью из дерева, находится в городе Фолиньо (область Умбрия).