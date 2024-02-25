В Калининградской области меры поддержки для репатриантов проходят финальные согласования

Как сообщил глава региона Антон Алиханов, в области "нацелены на привлечение семей с детьми русских людей из Прибалтики, Германии, Польши"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Меры поддержки для репатриантов находятся на финальной стадии согласования в правительстве Калининградской области. Об этом ТАСС на суперфинале конкурса "Лидеры России" сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"После указа президента о репатриации мы разрабатываем сейчас свои меры поддержки, они находятся на финальной стадии согласований внутри регионального правительства. Мы нацелены на привлечение семей с детьми русских людей из Прибалтики, Германии, Польши - из разных государств, чтобы они возвращались на Родину, жили и трудились в Калининграде", - сказал он.

Алиханов сообщил, что недавно провел встречу с несколькими десятками людей, которые за последние годы вернулись в регион из Германии и стран Прибалтики. По его словам, на встрече жители рассказали, с какими проблемами столкнулись во время репатриации, какие вопросы возникали и какая помощь была необходима. "Меры поддержки, которые сейчас сформулированы, они опираются и на опыт этого взаимодействия с теми, кто уже выбрал родину и вернулся", - добавил Алиханов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла на брифинге, что Прибалтийские страны намерены окончательно решить "русский вопрос" посредством массовой депортации русскоязычных жителей.

О конкурсе

Суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" стартовал 23 февраля в столичном "Манеже". В нем принимают участие 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 стран, победители станут известны 25 февраля.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Участники суперфинала конкурса получат грант на один миллион рублей для прохождения образовательных программ высшего образования, дополнительной профессиональной образовательной программы, а также возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва.

Победители суперфинала дополнительно получат карьерное сопровождение и консультирование, а также возможность принимать участие в проектах и образовательных программах клуба "Эльбрус" сообщества победителей конкурса.