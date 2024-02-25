В организации Всемирного фестиваля молодежи задействовали около 28 тыс. человек

Весь персонал проходит аккредитацию в специально созданном центре

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 28 тыс. человек задействованы в организации Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сириусе. Об этом сообщила журналистам начальник отдела менеджмента проектов дирекции фестиваля Анна Фролова.

"Это 28 тыс. человек, которые задействованы в рамках данного мероприятия", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Весь персонал проходит аккредитацию в специально созданном центре. По словам Фроловой, ежедневно он может принимать 10 тыс. человек. Сейчас аккредитацию получают волонтеры и технический персонал. С 27 февраля специалисты центра приступят к выдаче аккредитации участникам фестиваля. При этом центр начнет работать в круглосуточном режиме.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.