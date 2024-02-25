Польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП, остановленную накануне

Речь идет о пункте пропуска "Зосин-Устилуг"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры вновь заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) "Зосин - Устилуг" на границе с Украиной. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Сообщение о решении польских фермеров временно разблокировать КПП "Зосин - Устилуг" накануне передало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Польские фермеры продолжают блокировать движение на шести направлениях. Это направления к пунктам пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Зосин - Устилуг", "Медыка - Шегини", "Краковец - Корчевая", "Рава-Русская - Гребенное" и "Угринов - Долгобычев", - сказал он в эфире украинского телемарафона. Демченко отметил, что 24 февраля наблюдалось "оживление движения грузового автотранспорта" через пункт пропуска "Зосин - Устилуг", однако, по его мнению, это не повлияло на общую обстановку на границе между Украиной и Польшей.

Как он сообщил, всего около 2 400 грузовиков скопились перед шестью КПП на въезд на Украину из Польши.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Возле пункта пропуска в Медыке, а также на железнодорожной станции Дорогуск участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.