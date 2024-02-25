Лукашенко считает правильной позицию Минска по COVID-19, несмотря на критику

Президент Белоруссии добавил, что чиновники и журналисты часто критикуют его из-за характера и жестких требований по выполнению принятых решений

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Действия властей Белоруссии в пандемию COVID-19 оказались правильными, несмотря на масштабы критики, которой они подверглись. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе общения с журналистами на участке для голосования в Минске он отметил, что часто подвергается критике чиновников и журналистов из-за своего характера и жестких требований по выполнению принятых решений. Однако "журналисты, а потом и общество, благодаря журналистам, начинают понимать, что Лукашенко там что-то сказал, жестко потребовал - оказалось, он прав".

В качестве примера белорусский лидер привел пандемию COVID-19, в начале которой власти Белоруссии не стали вводить карантин, в стране проводились массовые мероприятия, ношение масок также не было обязательным. Затем в республике все же вводили масочный режим в закрытых помещениях, ограничения по числу людей, одновременно посещающих торговые объекты и объекты общественного питания, однако санкций за несоблюдение этих мер фактически не применяли.

"Ну возьмите пандемию. Кто меня тогда поддерживал? Пришлось идти в одиночку, и только те журналисты, которые за мной ходили в реанимации, те понимали, что что-то тут есть, но что - не понимали. Потому что весь мир шел в другом направлении. Кто оказался прав?" - подчеркнул Лукашенко.

В разгар пандемии белорусский президент назвал происходящее в мире "коронавирусным психозом" и отметил, что "коронавирус стал политикой". Также он подчеркивал, что не вакцинировался, а 97% населения Белоруссии перенесли болезнь бессимптомно. В ноябре 2022 года занимавший тогда пост министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич сообщил, что эпидситуация в стране стабильная, а об окончании пандемии коронавируса он сообщил в январе 2023 года. По данным Минздрава Белоруссии, смертность от коронавируса составила 0,72%.