В Карелии несколько дорог размыло из-за аномальной оттепели

По словам главы Сегежского округа Марины Гусевой, снегоуборочная техника работает круглосуточно

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 февраля. /ТАСС/. Несколько муниципальных дорог в Сегежском округе Карелии подтоплены из-за таяния снега, спровоцированного аномально теплой погодой. Об этом на странице в сети "ВКонтакте" сообщила глава округа Марина Гусева.

"В связи с плюсовыми температурами воздуха происходит проседание снежного покрова дорог общего пользования и подъездных путей, в результате чего затруднен проезд мусоровозов к контейнерным площадкам", - написала она.

По словам Гусевой, снегоуборочная техника работает круглосуточно. Вечером и ночью будут расчищены подъездные пути к контейнерным площадкам в Сегеже, поселках Надвоицы и Каменный Бор. Весь мусор будет вывезен.

Средние температуры выше нормы отмечаются и в нескольких других регионов Северо-Запада России. Так, в Мурманской области на выходных погоду определяет активный глубокий циклон, сместившийся с Северного моря вдоль побережья Норвегии. Он принес в Заполярье повышение температуры воздуха до плюс 5 градусов, осадки, а также сильный порывистый ветер, который на побережье Кольского полуострова и на юге Баренцева моря достигает 17 м/с. Кроме того, из-за аномально высоких температур до плюс 6 подтопления наблюдаются в Архангельске.