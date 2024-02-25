ТНТ намерен перезапустить телепередачу "Наша Russia"

Ее премьера состоялась в ноябре 2006 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Юмористическая телепрограмма "Наша Russia" вновь будет выходить на ТНТ. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.

"Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia", - сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску "Новой Фабрики звезд".

По словам Водахова, перезапуски уже известных шоу в последнее время становятся популярными, потому что "человек любит ровно то, что он знает".

"Наша Russia" - российская сатирико-юмористическая телепередача. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Последний, пятый сезон проекта, вышел в 2011 году.

Реалити-шоу "Новая фабрика звезд" выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей - Регина Тодоренко. Отчетные концерты шоу также будет вести Тимур Родригез.