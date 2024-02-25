Всемирный фестиваль молодежи посетят около 90 тыс. человек

Он пройдет с 1 по 7 марта в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. человек станут гостями Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сириусе. Об этом сообщил журналистам советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков.

"Гостями фестиваля станут 90 тыс. человек, - сказал он. - Это самые разные клиентские группы: 20 тыс. участников, 10 тыс. - из России, 10 тыс. - из зарубежных стран. Это волонтеры, 5 тыс. российских ребят из всех 89 регионов нашей страны. Это гости, почетные гости, это персонал, все, кто будет работать, чтобы фестиваль состоялся".

Как рассказал журналистам программный директор фестиваля Сергей Першин, его участники перенесутся в "город молодежи мира". "С 1 по 7 марта здесь, на площадках федеральной территории Сириус, раскинется "город молодежи мира", который примет участников Всемирного фестиваля молодежи. Они станут горожанами, - сказал Першин в ходе экскурсии, организованной для прессы. - Как у любого города, у него есть свои атрибуты, свои замечательные места. Мы сейчас здесь, на главной площади молодежи мира, эта площадь называется "Душа России".

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Вокруг площади расположены павильоны городов России: Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Белгорода и других. "Это не просто павильоны, это кампусы, где будет проходить спикерская программа от российского общества "Знание". Здесь вокруг гастропространство, где можно будет узнать Россию на вкус, потому что наша страна многообразна, много удивительной локальной кухни", - отметил Першин.

По его словам, территория "города молодежи мира" также охватила ледовый дворец "Айсберг", планетарий "Сириус", академию единоборств, стадион "Фишт" и дворец спорта "Большой". Среди прочего на ней разместилась выставка миниатюр, которые изготовили студенты российских колледжей. В работе над ними приняли участие почти 1,5 тыс. учащихся.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.