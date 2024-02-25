Эксперт сообщил, что потери Эйфелевой башни от шестидневной забастовки превысят €1 млн

По оценкам Общества по эксплуатации башни, за эти дни она лишилась около 100 тыс. посетителей

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Сумма средств, упущенных из-за шестидневной забастовки сотрудников Эйфелевой башни, во время которой монумент был закрыт для посетителей, составила более €1 млн. Об этом заявил глава Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартенс.

"Упущенная выгода от продажи билетов за шесть дней простоя Эйфелевой башни превысит €1 млн", - приводит его слова радиостанция France Info.

По оценкам SETE, за эти дни башня лишилась около 100 тыс. посетителей. "Тем, кто забронировал билет для посещения монумента в это время, будет предложено либо прийти в другой день, либо получить компенсацию", - отметил Мартенс.

Он также анонсировал повышение цены на входные билеты на башню на 20% в летний период 2024 года. В настоящий момент желающим подняться на верхнюю смотровую площадку на лифте билет обойдется в €29,40. Для тех, кто хочет частично преодолеть этот маршрут по лестнице, билет будет стоить на €7 дешевле.

Эйфелева башня вновь открылась для посетителей в воскресенье после шестидневной забастовки персонала. Работники выступали с критикой финансовой модели управления. По мнению сотрудников, администрация завысила ожидания от доходов, получаемых от продажи билетов, и занизила оценку работ, необходимых для поддержания башни в надлежащем состоянии.

Как указывает Agence France-Presse, руководство и работники башни достигли соглашения, которое предусматривает, что представители профсоюзов и администрации будут каждые шесть месяцев проводить встречи для оценки эффективности модели управления башней.

Символ Парижа

Один из главных символов Парижа был возведен на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса статуи Свободы в Нью-Йорке.