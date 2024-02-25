На Всемирном фестивале молодежи представят макет самолета МС-21-310

Замдиректора - начальник отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж и маркетинга ПАО "Аэрофлот" Валентина Гребнева надеется, что макет "не останется незамеченным"

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и авиакомпания "Аэрофлот" представят на Всемирном фестивале молодежи макет самолета МС-21-310. Об этом журналистам сообщила заместитель директора - начальник отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж и маркетинга ПАО "Аэрофлот" Валентина Гребнева.

"Совместно с Росмолодежью "Аэрофлот" разработал макет самолета МС-21-310. В скором времени вы его обязательно увидите. Надеюсь, что этот макет действительно не останется незамеченным", - сказала Гребнева.

Ранее "Аэрофлот" заключил договоры лизинга на первые 18 самолетов МС-21-310. В соответствии с соглашением между авиакомпанией и Объединенной авиастроительной корпорацией всего ожидается поставка 210 самолетов МС-21.

Ростех ранее сообщал, что первую серийную поставку авиакомпаниям шести самолетов МС-21, оснащенных двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Рассчитан на полеты на расстояния порядка 6 тыс. км, создается для замены лайнеров Ту-154 и Ту-204/214 и в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.