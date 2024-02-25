На Всемирном фестивале молодежи 2 тыс. человек поучаствуют в забеге "Навстречу друг другу"

Как отметил программный директор фестиваля Сергей Першин, забег станет символом единства молодежи

СИРИУС /федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Забег "Навстречу друг другу" состоится в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сириусе. В нем примут участие порядка 2 тыс. участников фестиваля из России и других стран, сообщила журналистам заместитель директора - начальник отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж и маркетинга ПАО "Аэрофлот" Валентина Гребнева.

"Аэрофлот" организует одно из масштабных спортивных мероприятий. Это забег на 2 тыс. человек. Называется он "Навстречу друг другу". Задумка этого забега - это история, связанная с тем, что спорт находится вне политики. И, соответственно, российские и иностранные участники побегут навстречу друг другу, а после, уже на финальном этапе, естественно, объединятся", - сказала Гребнева.

По словам программного директора фестиваля Сергея Першина, забег станет символом единства молодежи. "Россияне и представители других стран бегут навстречу друг другу, встречаются, обнимаются и дальше бегут вместе, бегут в это будущее, в этот справедливый мир, или приближая его", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.