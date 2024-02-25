Жуков рассказал, что уже помогает участникам кастинга "Новой Фабрики звезд" в продвижении

По словам генпродюсера ТНТ Аркадия Водахова, телеканал намерен оказывать помощь конкурсантам в дальнейшей карьере

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Один из наставников реалити-шоу "Новая Фабрика звезд" Сергей Жуков рассказал, что еще до запуска программы начал помогать тем артистам, которые привлекли его внимание на кастингах.

"На кастинге я обратил внимание на нескольких людей, и мы уже с ними связались и уже помогаем. Если человек по какой-то причине не прошел дальше, но у него есть классный хит, мы рады помочь", - сказал он на пресс-конференции, посвященной запуску "Новой Фабрики звезд".

По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, телеканал также намерен помогать конкурсантам в дальнейшей карьере.

Реалити-шоу "Новая фабрика звезд" выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущими - Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

"Фабрика звезд" - российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, которое выходило на Первом канале с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года.