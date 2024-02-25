Гидрометцентр прогнозирует в Москве и области сильную гололедицу

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд отметил, что дневные температуры будут оттепельными, а ночные - отрицательными

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сильная гололедица прогнозируется в Москве и Подмосковье в течение следующей недели из-за перепадов температур, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве главной проблемой на следующей неделе станет сильная гололедица. Дневные температуры будут оттепельными, а ночные - отрицательными", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что в ночь на 26 февраля температура в ночные часы опустится до 2-4 градусов ниже нуля, по области - до минус 6 градусов. С 27 февраля температура ночью будет находиться в диапазоне 4-8 градусов ниже нуля. "А вот днем температура, поскольку солнце все-таки будет играть роль, облака тоненькие, поэтому температуры будут положительные - в среднем от минус 2 до плюс 3 градусов, и так в течение всей рабочей недели", - добавил он, отметив, что суточный ход температур станет более заметным.

По словам метеоролога, уже заканчивается вторая неделя противостояния двух барических систем, но, "начиная с понедельника, небольшую победу одержит антициклон". Осадков практически не будет, прогнозируется переменная облачность, "но слой облаков будет тонкий, изменится характер погоды", сказал он, отметив, что противостояние этих систем все же будет сохраняться в течение всей следующей недели.

Температура в выходные дни была на 5-6 градусов выше нормы, с 26 февраля будет на 3-4 градуса выше нормы, добавил Вильфанд.