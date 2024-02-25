Константинопольский экзархат в Литве использует госдотацию на аренду помещений

У экзархата в настоящее время нет храма или собственной недвижимости

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Ежегодная государственная дотация, впервые полученная экзархатом Константинопольского патриархата, который учрежден группой отколовшихся от Виленско-Литовской епархии Московского патриархата священников, прежде всего будет направлена на аренду помещений. Об этом агентству BNS заявил один из перешедших на сторону Константинополя Виталиюс Моцкус.

"Несмотря на то, что государством мы признаны традиционной для Литвы религиозной конфессией, в настоящее время мы находимся в состоянии технического обустройства, на что прежде всего, например, на аренду необходимых помещений будет направлена дотация", - приводятся в сообщении его слова.

В настоящее время у экзархата нет храма или собственной недвижимости.

"Следующей нашей задачей будет строительство собственной церкви, но выделенных денег хватит лишь на какие-то [бумажные] подготовительные мероприятия", - сказал Моцкус.

Власти Литвы в равной мере в размере €77,6 тыс. профинансировали на 2024 года Виленско-Литовскую епархию Московского патриархата и экзархат Константинопольского патриархата. Государственная дотация распределяется в зависимости от числа верующих той или иной конфессии. Согласно данным официальной статистики, в 2021 году в Литве насчитывалось 105 тыс. православных.

Власти ссылаются на то, что беженцы с Украины, большинство из которых по вере являются православными, предпочтут храмы экзархата. В Литве находится 84 тыс. украинских беженцев. Сюда же склонны отнести переехавших в Литву представителей белорусской оппозиции. Их перебралось 23 тыс. человек.