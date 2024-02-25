В Перми сделают регулярным летний фестиваль "Город встреч"

Мероприятие посетили более 370 тыс. человек

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Часть мероприятий, подготовленных в рамках празднования 300-летия Перми, решено сделать традиционными для региона в связи с их успехом. В частности, речь идет о летнем фестивале "Город встреч", сообщается на сайте правительства России со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Церемония награждения за организацию и проведение мероприятий в рамках юбилея Перми прошла на Международной выставке-форуме "Россия". В церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ, руководитель федерального оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко. Программа празднования включила порядка 250 событий и объединила жителей Прикамья и гостей региона.

"Год 300-летия закончился, но его наследие продолжается. Ряд мероприятий решено было сделать традиционными для региона в связи с их успехом, в том числе летний фестиваль "Город встреч". Кроме того, юбилейный слоган - "Пермь 300. Все реально" теперь наполнен новыми смыслами и в Год семьи он будет звучать так - "Когда мы вместе. Все реально". Уверен, что совместно мы сделаем все возможное для создания комфортных условий для жизни пермяков и жителей всего Пермского края", - приводятся в сообщении слова Махонина.

Фестиваль "Город встреч" - флагманское мероприятие в честь 300-летия Перми, оно проходило с 17 июня по 26 августа 2023 года. Кульминацией фестиваля стало шоу "Ночь города", хедлайнерами которого стали Лев Лещенко и группа "Ленинград". Всего "Город встреч" посетили более 370 тыс. человек.

Чернышенко отметил, что юбилей Перми прошел на достойном уровне. "Великолепный слоган - "Пермь - все реально" - на 100% себя оправдывает. Подготовка к 300-летию сработала мощнейшим катализатором ускорения проектов, некоторые из них совершенно отважные с точки зрения принятия решений. Вот эта невероятная "оркестровка", которая реализовалась под руководством команды - это очень интересный механизм управления, которому мы тоже учились вместе с вами", - сказал вице-премьер на церемонии.

Он добавил, что такой механизм реализуется не только в субъектах кураторства ПФО, но и по всей стране. "Вот эта марка качества, бренд подготовки таких масштабных мероприятий - ваш вклад в наследие страны, в ее дальнейшее экономическое и социальное развитие. Поэтому огромная вам благодарность за годы совместной работы", - отметил зампред правительства РФ.

О юбилее Перми

По информации правительства, программа "Пермь-300" состояла из инфраструктурной и событийной частей. Инфраструктурная программа юбилея насчитывает ремонт и реконструкцию свыше 230 объектов в сфере транспорта, культуры, образования, спорта, здравоохранения и социального обеспечения. К 2024 году завершено свыше 160 объектов, также во всех районах города обновили более 40 парков и скверов. Событийная программа юбилея состояла из 243 событий в сферах культуры, спорта - зрителями и участниками стали 6 млн человек, еще 25 млн посмотрели события онлайн.