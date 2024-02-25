Посольство РФ потребовало наказать осквернивших памятник красноармейцу в Кишиневе

Диппредставительство осудило действия вандалов

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Молдавии осудило действия вандалов, осквернивших памятник участнику Великой Отечественной войны в Кишиневе, и призвало власти найти и наказать виновных.

"Расцениваем этот поступок как проявление бесчеловечности и кощунства по отношению к истории и подвигам наших предков, - говорится в заявлении в Telegram-канале дипломатического представительства. - В очередной раз надеемся, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов Республики Молдова, и будут приняты все необходимые меры для поиска и наказания виновных".

В субботу стало известно, что вандалы разрушили обелиск на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который расположен на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.

Подобные акты вандализма в Молдавии происходят регулярно после того, как к власти в стране пришли проевропейские партии. С памятниками Великой Отечественной войны призывают бороться некоторые политики правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.