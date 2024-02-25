Бари Алибасов попрощался со своим адвокатом незадолго до своей госпитализации

Основатель группы "На-На" попал в реанимацию из-за инсульта

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Основатель группы "На-На" Бари Алибасов незадолго до того, как из-за инсульта попал в реанимацию одной из столичных больниц, попрощался с жизнью и со своим адвокатом Сергеем Жориным. Об этом в беседе с ТАСС сообщил сам адвокат.

Ранее певец, участник группы Владимир Политов со ссылкой на жену Алибасова сообщал ТАСС, что продюсер в настоящее время находится в реанимации. "Некоторое время назад мне позвонил Бари Каримович Алибасов и наш разговор оставил тревожный осадок. С его слов мне стало понятно, будто ему надоело играть с судьбой, он устал от жизни, прощается с ней и со мной. Во время этого разговора Бари также поблагодарил меня за все, что я для него сделал", - рассказал собеседник агентства.

По словам Жорина, его доверитель 10 лет назад "репетировал свои похороны" в одном из московских крематориев. "После этого мы с ним подготовили завещание, в котором продюсер распорядился оставить все культурное наследие группе "На-На", а материальные ценности сыну", - отметил юрист.

Кроме того, согласно условиям завещания продюсера, его родственники должны были обеспечить уходом кота Алибасова. "С тех пор кот умер, а Алибасов жив, и, надеюсь, скоро поправится", - резюмировал адвокат.

Алибасову 76 лет. В 1966 году вместе с Михаилом Араповым он основал джазовый ансамбль "Интеграл", стал его лидером и вокалистом, также играл на барабанах. В 1989 году "Интеграл" прекратил существование, и в это же время Алибасов создал в Москве поп-группу "На-На", стал ее художественным руководителем и продюсером, а также автором музыки ко многим песням.

В первой половине 1990-х "На-На" утвердилась в качестве одного из наиболее популярных музыкальных коллективов России (среди известных песен того периода - "Пустынный пляж", "Упала шляпа", "Фаина"). Группа существует и в настоящее время. В 1999 году Алибасову присвоено звание заслуженного артиста РФ.