Победителями суперфинала конкурса "Лидеры России" стали 102 управленца

Церемония награждения прошла в МХАТ им. М. Горького

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" определил победителей суперфинала пятого сезона, ими стали 102 управленца. Церемония награждения прошла в МХАТ им. М. Горького, передает корреспондент ТАСС.

"Стать суперфиналистом - уже большая победа. Заявки подали 160 тыс. человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил президент России Владимир Путин. <...> Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью "Лидеров России", где много руководителей самого высокого уровня. Среди победителей - пять губернаторов российских регионов, десять мэров городов, шесть первых заместителей или заместителей федеральных министров", - сказал на церемонии награждения первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что победители представляют 31 российский регион, а также две зарубежные страны: Сербию и Бельгию. "Работают управленцы в самых разных сферах, но более всего в сфере ИТ - 20 человек, промышленности - 18 человек, финансовой - 5, атомной энергетике - 4", - рассказал он.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

Член наблюдательного совета конкурса, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман отметил, что новый сезон конкурса стал самым успешным из всех. "Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за эту оценку. Главные звезды - это те люди, которые делают этот конкурс. Это действительно огромный труд большого числа талантливых и самоотверженных людей, который делает этот конкурс именно блестящим, рождая такую потрясающую команду, которой являетесь вы", - подчеркнул он.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.