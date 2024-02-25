В Архангельской области прошел гастрономический фестиваль "Рыба моя"

Мероприятие посетили около 2 тыс. гостей

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Рыба моя" собрал в городе Онеге Архангельской области около 2 тыс. гостей, рассказала ТАСС представительница организаторов Татьяна Третьякова. В рамках фестиваля в Онеге проходили также чемпионат и первенство СЗФО по зимнему виндсерфингу, спортсменам как раз "хватило ветра".

"Прошло все замечательно, в первый день у нас было 700-1000 человек, на второй - около 600-700, на третий день поменьше, потому что поднялся сильный ветер, до 15 м/c, тем не менее и народные мастера, и торговые павильоны стояли, не уходили до последнего", - сказала Третьякова.

Онега считается одной из рыбных столиц Архангельской области, на ее гербе изображена семга. Здесь ловят зимой навагу и корюшку, осенью камбалу. Гостям фестиваля показывали, как ловить навагу - традиционно ее зимой в бухтах Белого моря поморы добывают специальными ловушками-рюжами. На фестивале всех накормили поморской ухой из трески. "Уха получилась наваристая, разлетелась на ура, - отметила собеседница агентства. - Каждому досталось по два больших куска рыбы".

В рамках фестиваля прошла деловая программа, рассказали о законодательных изменениях в сфере любительского рыболовства, разрешенных и запрещенных способах рыбалки и информационных ресурсах, где рыбаки могут ознакомиться с правилами вылова рыбы.