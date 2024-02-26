В частности, на Таймыре и Ямале прогнозируют температуру на 12-14 градусов выше нормы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аномально теплая погода прогнозируется на севере России с понедельника. Местами температура воздуха будет на 12-14 градусов выше климатической, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере России ожидается аномально теплая погода. В районе Ямала и Таймыра температура в понедельник будет на 12-14 градусов выше нормы", - сказал он, отметив, что далее тепло будет распространяться на северо-восток Красноярского края и на запад Якутии.

Кроме того, на Таймыре и Ямале прогнозируется ветер до 25-30 м/с, на арктическом побережье Якутии ветер будет достигать 30 м/с, а со вторника - до 34 м/с, добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, со среды на всей северной части Урала и Сибири, а также Якутии температуры будут на 8-16 градусов выше климатической нормы.