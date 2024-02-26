В Москве ожидается до 2 градусов тепла

Погода будет облачной с прояснениями

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 4 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.

В Москве до 10:00 объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Из-за непогоды в столице также объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный с порывами ветра до 15 м/с и гололедом, он действует до 21:00.