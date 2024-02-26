В Бурятии заявили, что больше половины населения занимаются физической культурой и спортом

К 2030 году показатель должен составить 70%

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Больше половины населения Бурятии постоянно занимаются физической культурой и спортом, показатель достиг почти 58%. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

"По федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" к 2030 году 70% населения должны систематически заниматься физкультурой и спортом, а к концу 2024 года - 54%. Сейчас у нас в регионе показатель составляет около 58%", - сообщил Козырев.

Он отметил: для того, чтобы люди поддерживали хорошую физическую форму и были здоровыми, создаются условия. За последние шесть лет в Бурятии построено более 100 спортивных объектов - это плоскостные сооружения, крытые спортивные объекты, стадионы, спортивные залы, в том числе в школах. В 2024 году в Улан-Удэ откроется Ледовый дворец общей площадью более 16 тыс. кв. м и стоимостью около 1,4 млрд рублей. "Большая часть работ выполнена. В настоящее время устанавливаются зрительские трибуны, монтируются светодиодные экраны", - уточнил министр.

Он добавил, что Бурятия вошла в федеральный проект "Бизнес-спринт". Он предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах. По нему в регионе построят модульный спортивный зал и умные спортивные площадки. Два из этих объектов откроются в 2024 году.

Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, а рядом с домом обновляется инфраструктура для тренировок. Проверить свой уровень физической подготовки все желающие могут бесплатно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ.