В Магаданской области оштрафовали оператора авиатоплива за завышение цен

Организация выплатила свыше 5 млн рублей

ТАСС, 26 февраля. Организация, которая реализует авиационное топливо в Магаданской области, выплатила штраф свыше 5 млн рублей за превышение допустимых торговых надбавок на топливо. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"По инициативе транспортной прокуратуры организация, реализующая в Магаданской области авиатопливо, выплатила в бюджет свыше 5 млн рублей в виде штрафа и привела цены на нефтепродукты в соответствие с действующим законодательством", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдения порядка ценообразования при реализации авиатоплива в аэропорту города Магадана (Сокол). Было установлено, что ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" завышало предельно допустимые торговые надбавки на топливо, которое реализовалось авиакомпаниям в Магаданской области.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что, согласно действующему законодательству, предельная торговая надбавка на нефтепродукты при их продаже в пределах Магаданской области не должна превышать 11%. Указанная компания реализовала топливо с надбавкой в 5-8% выше допустимой.

"По постановлению прокурора Департамент цен и тарифов Магаданской области привлек юридическое лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) в виде штрафа. Виновным лицом штраф в размере более 5 млн рублей перечислен в бюджет", - уточнили в ведомстве.