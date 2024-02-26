Ученые предложили альтернативу новой автодороге через "Лосиный остров" в Королев

Стоимость проектов сопоставима

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые предложили альтернативный проект автодороги от Ярославского шоссе до Королева, которая пройдет не через национальный парк "Лосиный остров", а вдоль железнодорожных путей. Стоимость проектов сопоставима, заявил ТАСС член общественного совета при министерстве транспорта России, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков.

"Мое альтернативное предложение в основном заключается в следующем. Въезд в Королев нужен. Я предлагаю построить этот въезд параллельно железной дороге, Болшевской линии, в полосе отвода. Там место есть, мы ходили, проверяли. Сначала дорога пройдет по северной стороне, потом путепровод, по южной стороне и потом по Октябрьскому бульвару. Никакого жилья там сносить не нужно. Роща там есть березовая, ее тоже можно обойти. Но немножко надо будет по промзоне пройти, немного складов и гаражей снести", - сказал Янков.

По его словам, этот проект дороги выходит к развязке на Ярославском шоссе, где можно с разворотом ехать в разные стороны. При этом вариант строительства через Лосиный остров выходит к месту, где нет развязки, поэтому надо будет строить новую развязку на Ярославском шоссе. Таким образом стоимость обоих вариантов получается сопоставимой.

При этом общественная организация "Экспертный совет по заповедному делу" считает, что подготовленные властями Королева материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта автодороги через нацпарк подготовлены на низком уровне, с нарушением требований к материалам ОВОС, намечаемая деятельность противоречит законодательству, может причинить значительный вред природе. Заключение экспертного совета подписали два академика РАН, члены-корреспонденты - директоры ведущих институтов РАН, заслуженные экологи РФ.

Ранее на сайте администрации Королева были опубликованы предварительные материалы ОВОС по проекту: "Реконструкция автомобильной дороги от трассы М-8 "Холмогоры" по Водопроводной аллее до улицы Калининградская в городских округах Мытищи и Королев". До 13 января все желающие могли высказать свое мнение по материалам. Дополнительный въезд в город, по мнению муниципальных властей, возможен только с использованием существующей технической дороги, проходящей через национальный парк "Лосиный остров", еще несколько лет назад фактически использовавшейся жителями. Проект рассматривается совместно с различными специалистами, представителями Минприроды России, правительства Московской области, нацпарка "Лосиный остров".