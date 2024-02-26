Обсуждения нового генплана Ростова-на-Дону планируют провести в первой половине 2025 года

Как уточнили в городской администрации, корректировка документа необходима для решения накопившихся вопросов в области градостроительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Общественные обсуждения обновленного генплана Ростова-на-Дону на 2007 - 2025 годы планируют провести в первом полугодии 2025 года, сообщили ТАСС в городской администрации.

"По информации департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, в настоящее время действующий генеральный план города разработан с первой очередью реализации до 2025 года (то есть на срок 18 лет) и с расчетным сроком реализации до 2035 года. В связи с окончанием первой очередности реализации генерального плана города, учитывая муниципальную программу "Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону", принято решение выполнить его корректировку. В связи с тем, что завершение разработки проекта и его утверждение запланировано во втором полугодии 2025 года, ориентировочный срок проведения публичных слушаний по проекту планируется в первом полугодии 2025 года", - сообщили в пресс-службе городской администрации, отвечая на запрос ТАСС.

Отмечается также, что корректировка генплана Ростова-на-Дону необходима для решения накопившихся вопросов в области градостроительной деятельности. "В рамках корректировки генерального плана планируется внести изменения в положение о территориальном планировании с учетом актуализации численности и состава населения, выполнить пересчет потребности в обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и актуализировать местоположение планируемых объектов местного значения с учетом возможности формирования земельных участков для их последующего размещения. Также планируется актуализировать улично-дорожную сеть в части отображения существующих и планируемых к строительству (реконструкции) объектов улично-дорожной сети", - добавили в пресс-службе.

Ранее городской департамент архитектуры и градостроительства города объявил открытый конкурс на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Ростова-на-Дону на 2007-2025 годы с учетом перспективного развития территорий левого берега реки Дон, сохранения объектов культурного наследия и озеленения. Стоимость проекта оценили в почти 16 млн рублей. Завершить работы планируют до конца 2024 года.