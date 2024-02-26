В Москве выдали 132 разрешения на работы по сохранению объектов культурного наследия

В частности, запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых комплекс МГУ им. М. В. Ломоносова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти столицы в 2024 году выдали 132 разрешения на различные работы по сохранению объектов культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Реализуем масштабную программу по сохранению объектов культурного наследия: с начала года выдано 132 разрешения на различные работы. Запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых комплекс МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди 80 объектов, подлежащих реставрации: конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова - Лопатиной XIX века", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что власти столицы согласовали противоаварийные работы в трех зданиях, включая Церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице. Кроме того, на 39 объектах культурного наследия в 2024 году пройдут научно-исследовательские и изыскательские работы, заключил Собянин.