В Индии фермеры начали марш на тракторах на Нью-Дели

Власти предупреждают жителей о пробках и призывают отказаться от использования личных автомобилей

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Фермеры из индийских центральных штатов Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш начали марш протеста на тракторах на Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал India Today.

Сельхозтехника движется на столицу с юго-востока. В связи с этим местные власти предупреждают жителей, проживающих в той стороне, о пробках и призывают отказаться от использования личных автомобилей. На въезде в Нью-Дели из соседнего района Нойда установлены баррикады, проводится дополнительный досмотр автотранспорта.

Колона тракторов направляется в город в то время, как пеший марш фермеров "Дели чало!" ("На Дели!") в конце прошлой недели был приостановлен до 29 февраля. Аграрии сделали паузу в своей акции после гибели одного из протестующих. До конца февраля они хотят добиться возбуждения уголовного дела против полицейских, которые, по их словам, виновны в гибели мужчины.

На прошлой неделе тысячи фермеров начали марш протеста в столицу, но были остановлены примерно в 200 км к северу от города, органы безопасности применили против них водометы и слезоточивый газ.

Фермеры добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, власти заявили, что готовы закупать по таким расценкам кукурузу, хлопок и бобовые. Протестующие требуют распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры, внедрить комплексное страхование урожая для лучшего управления рисками и ввести пенсионное обеспечение сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (сейчас не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (порядка $120). Крестьяне также хотят облегчения долгового бремени, правительственной компенсации их долгов банкам, снижения некоторых налогов, выхода Индии из режима ВТО. Власти провели с лидерами протестующих несколько раундов переговоров.