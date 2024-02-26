В ГД внесут законопроект о дополнительных мерах поддержки детей - инвалидов войны

Согласно документу, предусматривается ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы проект базового закона о дополнительных мерах социальной поддержки детей - инвалидов войны. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается установить особый статус детей - инвалидов войны (инвалидов войны с детства) и определить дополнительные меры их поддержки. Под детьми - инвалидами войны понимаются граждане, не достигшие 18 лет на момент получения инвалидности в результате военных действий. При этом такой статус и сопутствующие меры поддержки предлагается сохранить и после достижения гражданином 18 лет.

В числе предусмотренных законопроектом мер поддержки - ежемесячная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. Размер денежной выплаты предлагается индексировать один раз в год с 1 апреля 2024 года. Также, согласно законопроекту, дети - инвалиды войны смогут получать внеочередную медицинскую помощь, преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания.

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий детей - инвалидов войны. "Дети, покалеченные войной, получившие серьезные травмы, приведшие к их инвалидности, нуждаются в особой заботе и защите со стороны российского государства", - отметил автор законопроекта.