Полиция в Челябинской области проверит парикмахерскую, где не стали стричь участников СВО

Как в социальной сети "ВКонтакте" написала местная жительница, ее муж и деверь посетили салон в военной форме и с нашивкой "Z"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция в Южноуральске Челябинской области проверит парикмахерскую, где, по данным СМИ, не стали стричь двух участников СВО, пришедших в военной форме с нашивкой "Z". Об этом журналистам сообщили в отделе полиции "Южноуральский".

"Руководством полиции даны поручения сотрудникам провести комплекс мероприятий, принять все необходимые меры для установления детальной картины и объективных обстоятельств, изложенных в публикации событий. По результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством России", - сказали в полиции.

Ранее в паблике "Подслушано Южноуральск" в социальной сети "ВКонтакте" местная жительница написала, что ее муж приехал с СВО в отпуск. В военной форме и с нашивкой "Z" он пошел в парикмахерскую на улице Космонавтов, где ему отказали в услугах, выразив негатив по поводу СВО. Затем в отпуск с СВО приехал брат мужа, он тоже пошел стричься в военной форме в ту же парикмахерскую, где также получил отказ "за нашивку в виде буквы "Z".