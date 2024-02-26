Польские перевозчики намерены возобновить блокаду границы с Украиной с 1 марта

Председатель Польского союза транспорта и логистики Мачей Вроньский заявил, что власти страны обещали разработать законопроект, усиливающий контроль за украинскими перевозчиками

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польские перевозчики с 1 марта намерены возобновить блокаду погранпереходов с Украиной в Подкарпатском и Любельском воеводствах. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"У нас было обещание Министерства инфраструктуры [Польши] о том, что будет разработан проект закона, усиливающего контроль за украинскими перевозчиками. Прошли очередные [несколько] недель - проекта нет", - цитирует радиостанция председателя Польского союза транспорта и логистики Мачея Вроньского. "Если до четверга в этом вопросе ничего не изменится, количество протестов [и их масштаб] на границе с Украиной может стать только еще большим", - добавил он.

По его словам, польские перевозчики с ноября 2023 года требуют введения лицензий для перевозчиков с Украины, действующих на польской территории, поскольку бесконтрольная деятельность украинских перевозчиков "выдавливает с рынка" польские транспортные фирмы.

В ходе новой акции протеста польских транспортников будут вновь заблокированы погранпереходы в Дорохуске, Хребене, Корчове и, возможно, в Медыке, сообщает RMF FM.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года.