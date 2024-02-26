В Московской электронной школе появилась новая коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ

Всего учащиеся могут посмотреть 327 актуальных роликов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московские школьники получили доступ к новым видеоразборам заданий ЕГЭ, тестам с автопроверкой и интерактивным приложениям в библиотеке и электронном дневнике "МЭШ", которые помогут самостоятельно и качественно подготовиться к прохождению приближающихся выпускных испытаний. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уделяем особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ и каждый год стараемся сделать ее удобнее и понятнее для ребят. Сейчас они уже находятся в предэкзаменационном периоде, поэтому мы обновили видеоразборы экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ в библиотеке "МЭШ". Всего дети могут посмотреть 327 актуальных роликов. Из них они узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить самостоятельность, аналитическое мышление и навыки тайм-менеджмента, чтобы чувствовать себя увереннее во время экзаменов. Педагоги могут использовать новый контент на практикумах по подготовке к ЕГЭ, которые идут для школьников с 1 февраля", - сказала Ракова.

По ее словам, видеоразборы доступны и в сервисе "Экзамены" в электронном дневнике "МЭШ", где также представлена широкая коллекция материалов для самоподготовки. Это тесты с автопроверкой, тесты с открытыми вопросами и возможностью просмотреть ход решения, интерактивные приложения с алгоритмом выполнения заданий и рекомендации по заполнению бланков.

Дополнительно учащиеся в процессе подготовки к выпускным испытаниям могут воспользоваться видеосоветами по управлению своим временем, получить практические рекомендации от психологов о том, как справиться с излишним беспокойством, научиться концентрироваться на задачах и развивать память. Материалы подготовлены лучшими педагогами столицы. Весь нужный контент собран в одном месте, пользователям не придется тратить время на поиск нужной информации, добавила заммэра.

"Московская электронная школа" - совместный проект столичных департамента образования и науки с департаментом информационных технологий для учителей, детей и родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. "МЭШ" доступна онлайн для любого пользователя с любого устройства. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный дневник, электронный журнал, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".