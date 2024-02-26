"Петербургский код" станет темой городского ресторанного фестиваля в апреле

При составлении гастрономических подборок ресторанам рекомендовали обратиться к историческим кулинарным источникам и современным наработкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. XIV Петербургский ресторанный фестиваль пройдет в этом году с 1 по 30 апреля, говорится в сообщении организаторов. Его темой станет "Петербургский код", а шеф-поварам ресторанов-участников предложат создать меню в стиле Новой петербургской кухни.

"Петербургский код" в кухне отражается в сохранении и переосмыслении наследия исторической петербургской кухни, ее ленинградского периода и актуальных современных трендов гастрономической столицы России. Мы предлагаем шеф-поварам ресторанов участников Фестиваля сформулировать "Петербургский код" и создать меню в стиле Новой петербургской кухни", - отметили организаторы.

В период проведения фестиваля в заведениях-участниках гостям будут предлагаться тематические сеты по фиксированной цене - за 1 990 и 2 990 рублей. При составлении гастрономических подборок ресторанам рекомендовано обратиться к историческим кулинарным источникам и современным наработкам.

Петербургский ресторанный фестиваль проводится с 2016 года дважды в год - весной и осенью. За это время он стал значимым гастрономическим событием города. Фестиваль организуется при поддержке комитета по развитию туризма. Цель мероприятия - познакомить жителей и гостей города с петербургской кухней, помочь развитию ресторанной отрасли, а также способствовать привлечению туристов в город.

В 2022 году фестиваль занял первое место в категории "Лучшее гастрономическое событие России" в финале Всероссийского форума гастрономического туризма, прошедшего под эгидой Ростуризма во Владивостоке.