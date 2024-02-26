На поддержку некоторых категорий мобилизованных выделят более 4 млрд рублей

Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур и получали пенсию за выслугу лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделит свыше 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных и контрактников, они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Распоряжение о выделении на эти цели 4 млрд рублей подписано", - говорится в сообщении.

"Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других) и получали пенсию за выслугу лет. Решение позволит возобновить такую социальную поддержку", - пояснили в кабмине.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Правительству было поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов.