Центр "Воин" откроет региональное отделение в Якутии

Открытие запланировали весной 2024 года

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Отделение центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" появится в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и директор центра "Воин" Игорь Казарезов. <…> Открытие регионального центра "Воин" в Якутии планируется весной этого года. Сейчас кандидаты в инструкторы уже проходят многоступенчатую подготовку в Тюмени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цель соглашения - усилить взаимодействие в сфере военно-патриотического воспитания, военно-спортивной подготовки детей и молодежи, обучения их начальным навыкам в области обороны, а также повышения престижа военной службы. "Для нас большая честь начать этот год с взаимодействия с Якутией. Ваш регион всегда славился своим патриотизмом. Якутские снайперы вписали немало героических страниц в летопись Победы Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение якутян продолжает славные традиции предков, развивая и популяризируя военно-спортивное направление", - привели в центре слова Казарезова.

"Уверен - центр "Воин" в республике станет еще одним важным звеном в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма", - сказал Николаев.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению Владимира Путина. В мае 2023 года начали работу первые 12 реготделений, еще 10 планируют открыть в 2024 году.