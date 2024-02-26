СМИ: в Бразилии тысячи человек собрались на митинг в поддержку Болсонару

По информации журнала Veja, митинг был инициирован самим экс-президентом на фоне разворачивающегося против него судебного расследования о причастности к попытке государственного переворота 8 января 2023 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Митинг в поддержку экс-президента Бразилии Жаира Болсонару прошел в Бразилии, на Авениде Паулисте, центральной магистрали города Сан-Паулу. В нем приняли участие тысячи человек, сообщил журнал Veja.

По его информации, митинг был инициирован самим Болсонару на фоне разворачивающегося против него судебного расследования о причастности к попытке государственного переворота 8 января 2023 года. Экс-президент республики в приветственной речи перед сторонниками отверг подобные обвинения. "Что такое переворот? Это танк на улице, это оружие, это заговор. Это привлечение на свою сторону политических классов, бизнес-классов. <...> Ничего подобного в Бразилии не было", - пояснил политик. Он также призвал Национальный конгресс (законодательный орган страны) одобрить закон об амнистии в отношении лиц, принимавших участие в акциях протеста и беспорядках в январе 2023 года. "Сейчас мы просим всех 513 депутатов и 81 сенатора принять законопроект об амнистии, чтобы в Бразилии восторжествовала справедливость", - приводит слова экс-президента республики телеканал CNN Brasil.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 9 января исключил возможность амнистии участников беспорядков 8 января 2023 года. По его словам, объявление амнистии для участников протестов означало бы безнаказанность, а "безнаказанность породила бы новые террористические акты в стране".

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января 2023 года вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа (парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства), устроив там погромы. Они выступали против результатов октябрьских президентских выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны властей иностранных государств.

По оценкам бразильских властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, были задержаны более 1,4 тыс., из них большинство были впоследствии отправлены под домашний арест.