Американец подслушал телефонный разговор жены и заработал на бирже $1,76 млн

По данным Business Insider, жена Тайлера Лаудона рассказала о произошедшем своему руководству после того, как муж признался ей в содеянном

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Житель штата Техас, ранее подслушавший конфиденциальные деловые разговоры жены, признал себя виновным в инсайдерской торговле акциями на сумму в $1,76 млн. Об этом сообщил портал Business Insider.

По его данным, 42-летний Тайлер Лаудон получил незаконную прибыль после того, как подслушал рабочие звонки своей жены, менеджера по слияниям и поглощениям нефтегазовой компании British Petroleum (BP), в период, когда они оба работали дистанционно. В результате он приобрел более 46 тыс. акций компании TravelCenters of America, которую впоследствии в феврале 2023 года купила BP. После объявления о планируемом поглощении стоимость акций фирмы выросла почти на 71%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила жалобу, согласно которой Лаудон, "состоящий в браке с одним из руководителей BP", получил доступ к конфиденциальной информации. "Лаудон воспользовался своими удаленными условиями работы и доверием жены, чтобы извлечь выгоду из информации, которая, как он знал, была конфиденциальной", - указано в документе.

Сообщается, что жена Лаудона рассказала о произошедшем своему руководству после того, как муж признался ей в содеянном. Впоследствии ее уволили из BP, после чего она подала документы на развод.

В SEC отметили, что Лаудон не отрицал выдвинутых против него обвинений. Ему грозит штраф и запрет занимать определенные руководящие должности, пишет портал.