Делегация КНДР отправилась в Россию на Всемирный фестиваль молодежи

По приглашению губернатора Приморья Олега Кожемяко молодежная команда женского волейбольного клуба "25 апреля" посетит Владивосток

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Делегация центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи во главе с председателем Мун Чхолем отправилась в Россию для участия во Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщило российское посольство в Пхеньяне в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Посол РФ Александр Мацегора проводил делегацию в международном аэропорту столицы КНДР 26 февраля. В ходе визита планируются переговоры по расширению контактов молодежных организаций двух стран. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус.

Помимо этого, как сообщило посольство, из Пхеньяна во Владивосток 26 февраля отправилась молодежная команда женского волейбольного клуба "25 апреля" по приглашению губернатора Приморья Олега Кожемяко. Спортсмены проведут серию товарищеских матчей и совместные с российскими командами тренировочные сборы.

Главный тренер команды КНДР Ли Хён Нам в разговоре с российским дипломатом отметил, что благодаря поездке волейболистки смогут получить ценный опыт игры с хорошими спарринг-партнерами и познакомиться с новыми методиками подготовки к соревнованиям. Команда посетит Владивосток, Уссурийск и Лесозаводск.

Во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены РФ и КНДР. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. В октябре состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. 15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.