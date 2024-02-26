Прощание с Вячеславом Лебедевым пройдет 28 февраля в колонном зале Дома Союзов

Председатель Верховного суда РФ умер 23 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, умершим 23 февраля, пройдет 28 февраля в колонном зале Дома Союзов.

Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде РФ со ссылкой на телеграмму Судебного департамента при Верховном суде РФ председателям кассационных, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных и приравненных к ним судов.

"Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля 2024 года в 10:00 в Колонном зале Дома Союзов (город Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1)", - говорится в телеграмме.

Лебедев, возглавлявший Верховный суд с июля 1989 года, умер 23 февраля на 81-м году жизни. В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.