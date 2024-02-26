В Москве для школьников проведут мероприятия по развитию проектного мышления

Бесплатные встречи с 26 февраля по 24 марта помогут школьникам узнать, как правильно выстроить алгоритм работы над проектом и как развить навыки планирования и маркетинга

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игры, квесты и мастер-классы, посвященные развитию проектного мышления, пройдут для московских школьников с 26 февраля по 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Московском дворце пионеров столичных школьников научат проектному мышлению. В рамках городской программы "Академия полезных действий" для детей пройдет бесплатный цикл встреч, которые помогут им узнать, что такое мозговой штурм, как правильно выстроить алгоритм работы над проектом и как развить навыки планирования и маркетинга. Всего запланировано восемь встреч. Они пройдут с 26 февраля по 24 марта", - говорится в сообщении.

5 марта для детей пройдет интеллектуальная онлайн-игра, которая поможет закрепить понятия и термины в области проектного мышления. А 6 марта очно на интерактивной игре-исследовании участникам предстоит находить различные проблемы, существующие в реальной жизни, предлагать их решение, а также работать над навыками анализа, критического мышления и принятия решений.

Заключительным мероприятием цикла станет деловая игра "Эконометрика", которая пройдет очно 20 марта и смоделирует процесс привлечения денежных средств под некоммерческие проекты. Цикл "Проектное мышление" позволит участникам сформировать навыки, необходимые для предпринимательской деятельности.