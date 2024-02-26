Кабмин расширил категории участников программы бесплатного переобучения

Теперь к ней будут подключаться граждане, обращавшиеся в службу занятости, инвалиды и родители в декрете, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан, теперь ее участниками могут стать россияне, обращавшиеся в службу занятости, инвалиды и родители в декрете. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, председатель правительства напомнил, что в рамках проекта "Содействие занятости" россияне могут бесплатно пройти переобучение по наиболее востребованным направлениям. Заявку на участие в программах можно подать на портале "Работа в России". Он отметил, что за прошлый год более 150 тыс. человек прошли переобучение, а в 2024 году на эти цели предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

"С учетом поручения президента расширим круг участников таких программ, к ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в нашу службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также родители и опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет", - сказал он на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина добавил, что возможность повысить свой профессиональный уровень сохраняется у молодежи, у граждан предпенсионного возраста, у участников специальной военной операции и членов их семей, а также у некоторых других категорий.

"Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам наших предприятий, к нашим работодателям. А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе", - подытожил он.