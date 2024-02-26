В Грузии намерены запустить программу по оплачиваемой стажировке выпускников вузов

Продолжительность стажировок в государственных структурах будет составлять минимум четыре месяца

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Грузии в 2024 году в пилотном режиме запустит программу по оплачиваемой стажировке выпускников высших учебных заведений. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"В этом году мы должны обеспечить прохождение как минимум 2-3 тыс. выпускников университетов оплачиваемой стажировки минимум на четыре месяца в государственных структурах. Кроме того, на основе сотрудничества с муниципалитетами и частным сектором мы должны дать возможность молодежи проходить также оплачиваемую стажировку в муниципальных и частных структурах", - сказал Кобахидзе.

Парламент Грузии в октябре 2023 года принял поправки в закон о госслужбе, согласно которым стажировка в госструктурах становится оплачиваемой. Размер ежемесячного оклада стажера будет колебаться от 400 до 1 тыс. лари (от $150 до $377).