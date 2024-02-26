В наземном городском транспорте Москвы установили более 7 тыс. новых валидаторов

Оборудование производится в столице

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. современных валидаторов установили в автобусах и электробусах в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сейчас в автобусах и электробусах устанавливают самые современные модели валидаторов, их уже более 7 тысяч. Они еще технологичнее и удобнее - быстрее работают и занимают меньше места в салоне. Использование российского оборудования обеспечивает независимость от иностранных производителей", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что валидаторы производят в Москве. Специалисты IT-компании в год собирают до 3 тыс. валидаторов для установки в городском транспорте.

"Современные технологии делают поездки по Москве еще удобнее. С появлением новых валидаторов в наземном городском транспорте поездки стали быстрее. Можно использовать разные способы оплаты и активировать баланс транспортной карты. Это оборудование производится в столице, а российское ПО (программное обеспечение - прим. ТАСС) гарантирует его надежную работу. Всего в автобусах, электробусах и трамваях установлено около 30 тыс. валидаторов", - добавил Ликсутов.