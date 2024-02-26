В Туле Куренков и Дюмин передали пожарным и спасателям новую технику

Глава МЧС России и губернатор Тульской области направили в подразделения шесть автоцистерн, а также шесть легковых автомобилей повышенной проходимости

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин передали пожарным и спасателям из Тулы 13 единиц новой специализированной техники.

"Залогом эффективного реагирования, безусловно, является оснащенность подразделений современной пожарно-спасательной техникой. МЧС России и правительство Тульской области всегда уделяют этому вопросу особое внимание. Сегодня мы также вручаем ключи от новой техники, передаем сертификаты на специальное имущество и снаряжение", - сказал глава МЧС. По его словам, это повысит оперативность реагирования на любые происшествия и внесет вклад в обеспечение безопасности региона.

Губернатор напомнил, что спасатели из Тулы не раз принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций далеко за пределами Тульской области. "Большая работа тульскими спасателями была проведена по разминированию в Мариуполе, когда на окраинах города еще шли бои. Они делали все для того, чтобы расчистить и подготовить площадку", - отметил Дюмин. С 2014 года и до сегодняшнего дня сотрудники МЧС на постоянной основе оказывают помощь жителям Донбасса, добавил он.

Среди новой техники, которая поступила на оснащение пожарным и спасателям Тульской области, шесть автоцистерн на базе "Камаза" и "Урала", а также шесть легковых автомобилей повышенной проходимости. Кроме того, на вооружение приняты квадрокоптеры, пожарные рукава, тепловизоры, комплекты теплоотражающих костюмов, пневмокаркасные модули и другой необходимый спасательный инвентарь. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, уже 26 февраля техника и оборудование будут направлены в подразделения пожарной охраны Тулы, а также Веневского, Щекинского, Новомосковского и Алексинского районов области. "Автомобили высокой проходимости станут хорошим подспорьем в работе пожарных и спасателей в труднодоступной местности - сократится время прибытия подразделений на место происшествия. Квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами, повысят оперативность поисково-спасательных работ. Также с их помощью специалисты будут контролировать оперативную обстановку в период пожарной опасности", - отметили в МЧС.