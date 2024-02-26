В России издали первый альманах педагогических династий

В него вошли истории 615 педагогических семей из 89 регионов России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и Государственный университет просвещения выпустили первый в стране альманах "Педагогические династии России", в котором представлены истории жизни педагогических династий со всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В альманах вошли истории 615 педагогических семей из 89 регионов России. Издание хранит традиции отечественной педагогики, вдохновляет подрастающее поколение выбирать эту важнейшую профессию. Каждая династия заслуживает особого почета и уважения, играет важную роль в системе образования. Мы направим экземпляры альманаха во все наши педагогические вузы. Кроме того, студенты, педагоги и все желающие смогут ознакомиться с электронными версиями издания на официальных сайтах учебных заведений", - сообщил глава министерства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что общий трудовой стаж представителей династий, включенных в альманах, составляет десятки и тысячи лет. Среди них - учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и вузов, педагоги учреждений дополнительного образования. Например, общий стаж 185 представителей династии Тагировых из Пермского края превышает 2 тыс. лет.

"Открывает альманах история семьи Страшновых-Любавиных из Псковской области. Династия объединяет 20 педагогов, которые в совокупности посвятили профессии более 560 лет. Династия стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Лучшая педагогическая династия", который впервые проводился в нашей стране в 2023 году, в Год педагога и наставника, а также лауреатом I степени в номинации "Из века в век", - цитирует пресс-служба и. о. ректора Государственного университета просвещения Ирину Кокоеву.