Начинающие московские продюсеры пройдут интенсив по основами кинопроизводства

Обучение продлится 10 месяцев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражных художественных фильмов стартовал в Москве, курс рассчитан на профессиональные команды, которые уже работают над созданием картины и планируют запустить ее в производство. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссеров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвященных разработке идеи фильма, съемкам и подготовке ленты к выходу в прокат. Обучение продлится 10 месяцев. Участники разберут весь процесс кинопроизводства - от написания сценария до монтажа отснятого материала. В этом им помогут наставники из числа профессионалов индустрии", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что присоединиться к программе "Профессия - продюсер" могут как сотрудники столичных компаний и индивидуальные предприниматели (ИП), так и самозанятые москвичи. Регистрация открыта до 15 марта на странице кинолаборатории.

Занятия будут проводить на площадке Дома культуры "ГЭС-2". Первый модуль курса - "Девелопмент" - стартует 1 апреля. Преподаватели расскажут, что необходимо для написания хорошего сценария, как набрать команду и какие юридические нюансы нужно учесть при заключении договоров со съемочной группой. В июле участники приступят к второму блоку - "Производству". Здесь основной упор сделают на навыках ведения переговоров и взаимодействия с другими компаниями в рамках совместной работы над проектами.

"Третий этап - "Пост-продакшн и выпуск фильма" - запланирован на декабрь. В ходе него наставники поделятся секретами того, как из отснятого материала собрать качественный продукт. Эксперты расскажут о монтаже, озвучке, создании спецэффектов и титров. Финальным шагом станет подготовка стратегии выпуска картины на экраны и привлечения зрителей. После завершения обучения участники презентуют свои проекты ведущим представителям индустрии - продюсерам, дистрибьютерам и руководителям онлайн-кинотеатров. У каждого из выпускников будет на руках сформированный пакет продукта, готовый к поиску финансирования и запуску в производство", - добавили в пресс-службе.