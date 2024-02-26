26 февраля, 08:18
Военная операция на Украине

Российские военнослужащие эвакуировали из Авдеевки семью с ребенком

Глава Ясиноватского округа Дмитрий Шевченко отметил, что в день эвакуации мальчику исполнилось четыре года

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие эвакуировали из Авдеевки семью с четырехлетним ребенком, сообщил глава Ясиноватского округа Дмитрий Шевченко.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Вчера нашим военнослужащим удалось найти и вывезти из освобожденной Авдеевки семью с маленьким ребенком. Последние два года своей жизни Дима вместе с родителями провел в подвале многоквартирного дома, в котором они проживали", - написал глава округа в Telegram-канале.

Шевченко добавил, что в день эвакуации мальчику исполнилось четыре года. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине