В судейском корпусе Белоруссии выразили соболезнования в связи со смертью Лебедева

С его именем связан высокий авторитет российского правосудия на международной арене, отметили в Верховном суде республики

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии от имени всего судейского сообщества страны направил соболезнование в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его большую роль в становлении и развитии российского правосудия. Об этом сообщили в судебной инстанции Белоруссии.

"С его (Вячеслава Лебедева - прим. ТАСС) именем навсегда связано формирование, становление и развитие современной российской судебной системы и высокий авторитет российского правосудия на международной арене", - отмечается в соболезновании, опубликованном на сайте Верховного суда Белоруссии.

Для судейского корпуса Белоруссии Вячеслав Лебедев останется "как профессионал высочайшей квалификации, опытнейшей руководитель высшего судебного органа России, доктор юридических наук, профессор, гуманист, высокоинтеллигентный человек, являющий собой пример верного отношения к избранному делу, людям и Отечеству".

Верховный суд Белоруссии от имени всего судейского сообщества страны выразил соболезнования родным, близким Вячеслава Лебедева, всем судьям и сотрудникам Верховного суда Российской Федерации.

Лебедев работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году он возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России. Лебедев умер 23 февраля.