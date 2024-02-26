Папа Римский Франциск воздерживается от аудиенций из-за гриппа

По данным службы печати Святого престола, у Франциска остаются симптомы гриппа, но без повышения температуры тела

ВАТИКАН, 26 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск продолжает воздерживаться от активной деятельности из-за гриппа. Как сообщила служба печати Святого престола, отменены утренние аудиенции.

"Остаются симптомы гриппа, но без повышения температуры тела. Из-за предосторожности пока не проводятся утренние аудиенции", - говорится в сообщении.

87-летний Франциск отменил все запланированные аудиенции в субботу, но накануне тем не менее появился в окне Апостольского дворца перед верующими на площади Святого Петра и выступил с традиционными молитвой и проповедью. Нынешнее заболевание - третье по счету за последние месяцы. Из-за сильного бронхита Франциск пропустил в 2023 году Крестный ход перед Пасхой, но провел все пасхальные службы и ритуалы.