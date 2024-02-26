В МИД Шри-Ланки ожидают, что в 2024 году число туристов впервые может достичь 2,5 млн

Основанием для этого послужило увеличение туристического потока в январе и феврале

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Шри-Ланку в 2024 году, впервые в истории островного государства может составить 2,5 млн. Об этом сообщил журналистам глава МИД страны Али Сабри.

"Мы рассчитываем, что в 2024 году Шри-Ланку посетят 2,5 млн иностранных туристов. Это произойдет впервые в нашей истории. Основанием для этого служит увеличение турпотока в январе и феврале, когда был зарегистрирован значительный рост прибытий туристов", - цитирует министра агентство Xinhua.

Только в январе 2024 года в Шри-Ланку прибыли 210 тыс. туристов из-за рубежа по сравнению с 100 тыс. в этом же месяце 2023 года. К середине февраля месячный турпоток составил 138 736 человек против 107,6 тыс. в аналогичном периоде 2023 года, уточнил Сабри.

По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в январе Россия заняла второе место по числу туристов, приехавших в Шри-Ланку: в январе островное государство посетили более 28 тыс. россиян. Первое место заняла Индия (31 тыс. туристов), на третьем месте - Великобритания с 15 тыс. туристов.

По статистике управления, доля россиян среди всех туристов, побывавших в республике в 2023 году, составила 13%. Число российских гостей в Шри-Ланке возросло на 116,4%, до 197 498 человек, по сравнению с 2022 годом (91 272). Исторический рекорд по турпотоку из РФ обеспечили прямая авиаперевозка, удобные стыковочные варианты и активность российских туроператоров, отметило управление.